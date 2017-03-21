«Нацимбио» и «Нанолек» запустят совместное производство детских вакцин

Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») подписала с биофармацевтической компанией «Нанолек» соглашение о сотрудничестве в области разработки и организации производства педиатрических вакцин.

«Нацимбио» и «Нанолек» намерены объединить компетенции и усилия в области разработки и организации полного технологического цикла производства иммунобиологических препаратов на мощностях компаний, включая трансфер технологий и совместное проведение исследований. Также компании планируют взаимодействие с участниками профессионального сообщества в целях расширения национального и региональных календарей профилактических прививок», – говорится в пресс-релизе «Нацимбио».

По словам генерального директора «Нацимбио» Марьям Хубиевой, до конца 2018 года компания планирует осуществить трансфер технологии производства детской профилактической вакцины от гриппа «Совигрипп» на площадку «Нанолека» в Кировской области. Кроме того, компании планируют реализовать проекты по повышению качества и удобства применения комбинированных детских вакцин.

«В партнерстве с «Нацимбио» мы видим ряд перспективных возможностей: расширение портфеля вакцин, который является для нас приоритетным направлением; развитие научного и производственного потенциала в рамках биотехнологического кластера Кировской области, а также обеспечение нашей страны вакцинами, созданными с использованием самых современных технологий», – заявил президент «Нанолека» Владимир Христенко.

«Нанолек» активно набирает себе портфель препаратов – в марте 2016 года было подписано соглашение с южноафриканской Aspen Pharmacare Holdings о локализации в России производства инъекционных антикоагулянтов, применяемых для профилактики и лечения тромбозов.

Национальная иммунобиологическая компания является дочерним предприятием ГК «Ростех». Согласно отчетности, консолидированная выручка «Нацимбио» в 2015 году составила 7,1 млрд рублей. В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез». В июне 2015 года правительство назначило компанию единственным поставщиком отечественных иммунобиологических лекарственных препаратов для Национального календаря профилактических прививок на период 2015–2017 годов.

ООО «Нанолек» – биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP в Кировской области, специализирующаяся на выпуске инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых заболеваний. По данным СПАРК, выручка компании по итогам 2015 года составила 303,55 млн рублей, а чистый убыток – 299,9 млн рублей.

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