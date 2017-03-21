«Фармконтракт» реконструирует саранский «Биохимик»

Группа компаний «Фармконтракт» займется реконструкцией производственных корпусов саранского ПАО «Биохимик», там будет налажен выпуск готовых лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций, говорится в сообщении компаний.

В рамках соглашения на производственной площадке «Биохимика» в Саранске будет полностью реконструирован «инновационный» корпус, в котором расположится R&D-лаборатория, а также цеха по химическому и микробиологическому синтезу активных фармацевтических субстанций. Генеральным подрядчиком был выбран химико-фармацевтический холдинг «Фармконтракт».

В целом программа модернизации включает реконструкцию двух действующих корпусов, а также строительство нового крупного корпуса по производству препаратов для парентерального введения. Проект рассчитан на пять лет и включает несколько этапов по организации и обеспечению производственного процесса российских фармацевтических субстанций и лекарств.

В 2015 году завод «Биохимик» реконструировал и запустил в эксплуатацию участок по производству не β-лактамных антибиотиков. Инвестиции в проект составили 400,7 млн рублей. В 2016 году ПАО «Биохимик» подписало трехстороннее соглашение с представителями правительства Мордовии и Мордовским госуниверситетом о создании фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотики».

ОАО «Биохимик» – фармацевтический завод в Республике Мордовии, основанный в 1959 году. В производственном портфеле «Биохимика» более ста наименований лекарственных средств в инъекционных, таблетированных, ампульных и капсульных формах, мазях, гелях и суппозиториях. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании за 2015 год составила 1,7 млрд рублей, прибыль – 55,2 млн рублей.

Группа компаний «Фармконтракт» – химико-фармацевтический холдинг, который специализируется на оснащении фармацевтических, биотехнологических, химических, пищевых производств, занимается дистрибуцией оборудования. В июле 2016 года группа стала дистрибьютором товаров корейского производителя оборудования для фармпроизводств Sejong Pharmatech. Владельцем ГК «Фармконтракт» является ее президент Сергей Быковский. В январе 2017 года ГК «Фармконтракт» возглавил Тимофей Петров, в конце декабря 2016 года покинувший пост генерального директора липецкой «Рафармы». Консолидированная выручка группы в 2016 году составила 6,9 млрд рублей.

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