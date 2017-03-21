Эксперты пояснили, почему белорусские лекарственные препараты дешевле импортных

Стоимость белорусских лекарственных препаратов ниже импортных аналогов за счет более дешевых технологий их разработки и производства. Об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА сообщила начальник управления организации производства и перспективного развития Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Беларуси Татьяна Тумеля.

«Главный фактор — более дешевые технологии: нет таких затрат на разработку и продвижение, белорусские лекарственные средства дешевле европейских аналогов», — сказала специалист.

При этом она пояснила, что лекарственные препараты делятся на оригинальные и их аналоги (дженерики). На разработку оригинального препарата уходит не менее десяти лет, финансовые затраты на его получение и вывод на рынок оцениваются в среднем от $500 млн до $1 млрд. «Чтобы изобрести одно такое лекарственное средство, надо провести исследование по 10 тыс. молекул, и только одна становится успешной», — рассказала Татьяна Тумеля. Дженерики обходятся гораздо дешевле оригинальных препаратов. При этом разница в стоимости может быть в два-три раза, а может отличаться и в 20-30 раз. «Изобретение собственной, более современной технологии получения дженерика часто ведет к тому, что синтез сам по себе дешевле, чем был у оригинатора. Это не значит, что конечный результат получился хуже, эффект может быть даже и лучше», — добавила она.

Отвечая на вопрос, как в Беларуси налажен процесс обеспечения больных оригинальными лекарствами или их импортными аналогами в случае, когда белорусские им не подходят, Татьяна Тумеля рассказала, что каждый такой случай изучается индивидуально, рассматривается причина непереносимости человеком того или иного препарата. «Связана эта непереносимость с сопутствующими заболеваниями, генетикой, многими другими факторами. Каждый такой факт расследуется, устанавливается связь с возникшим эффектом от принятия препарата. Если она установлена, в клинике пациенту подбирается необходимое лечение, назначается оно консилиумом», — уточнила она.

Информация о подобных побочных эффектах собирается как от пациентов, так и от врачей в центре экспертиз и испытаний. «Весь этот процесс называется практикой фармаконадзора. В прошлом году она принята в Беларуси. Аналогичный документ разработан в ЕАЭС», — проинформировала эксперт.

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