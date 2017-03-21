Резидент фонда «Сколково» зарегистрирует в РФ препарат от гепатита-дельта в 2018 году

Новый препарат российская компания «Гепатера» в течение восьми лет разрабатывала совместно с немецкими учеными

Резидент кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» компания «Гепатера» должна завершить регистрацию первого в мире препарата от гепатита B с дельта-агентом до конца 2018 года, в настоящее время завершаются испытания лекарства. Об этом сообщил сегодня журналистам исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий фонда Кирилл Каем.

«Коллеги проводят вторую фазу клинических исследований, и весьма успешно. Думаем, что регистрационной удостоверение в России препарат должен получить в конце 2018 года», — сказал Каем в ходе выездного заседания экспертного совета комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам представителя фонда «Сколково», новый препарат российская компания «Гепатера» в течение восьми лет разрабатывала совместно с немецкими учеными. В настоящее время исследования проводятся в обеих странах, первые немецкие пациенты уже получают подобное лечение. «По сути он блокирует выход вируса из клетки печени, что нарушает цикл репликации вируса и борется с ним таким образом», — добавил Каем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно у 7% пациентов с хроническим вирусным гепатитом В обнаруживается вирус гепатита дельта. В целом коинфекция гепатита В и D диагностирована у более чем 20 млн человек. Коинфекция существенно утяжеляет течение заболевания и чревата развитием цирроза и рака печени. Лечения, эффективно устраняющего вирус из организма больного, не существует.

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