В Беларуси разрабатывают новое лекарство против рака печени и почек

В Беларуси разрабатывают новое лекарство для лечения рака печени и почек. Об этом сообщила заместитель директора по научной и инновационной работе Института биоорганической химии НАН Беларуси, член-корреспондент НАН, доктор химических наук Елена Калиниченко.

«Так называемые солидные опухоли при раке печени и почек очень тяжело поддаются лечению. Сейчас в Беларуси и во всем мире достаточно хорошо научились лечить лейкоз — рак крови, подбираются комбинации, которые позволяют резко увеличить продолжительность и качество жизни, в некоторых случаях наблюдается полное излечение. А солидные опухоли очень тяжелы для излечения, хирургическое вмешательство не всегда дает результат. Поэтому мы взялись за разработку нового препарата», — рассказала Елена Калиниченко.

Данный препарат будет относиться к ингибиторам тирозинкиназы, которые блокируют действие конкретного белка и останавливают рост опухоли. «Подать документы на регистрацию готовой лекарственной формы планируем в этом году», — уточнила замдиректора Института биоорганической химии НАН.

Одна таблетка зарубежного аналога стоит $60, белорусские фармацевты намерены добиться снижения цены отечественного препарата как минимум в два раза. Елена Калиниченко обратила внимание, что пациенты не всегда верят в эффективность более дешевого препарата, и пояснила, за счет чего снизят цену белорусского лекарства. «Наша оригинальная технология позволяет снизить себестоимость субстанции для производства лекарства, что удешевляет стоимость самой таблетки», — сказала она.

Замдиректора Института биоорганической химии НАН напомнила, что при производстве лекарств для онкобольных используются субстанции, созданные по отечественным технологиям. Так, уже несколько лет в Беларуси производится препарат для лечения плоскоклеточного рака легких (лекарство дженерического ряда).

«Когда закупали оригинальный зарубежный препарат, один флакон в 2014 году стоил $2,6 тыс. Для одного курса пациенту нужно как минимум 5-7 флаконов. Благодаря тому, что мы делаем и субстанцию, и само лекарство, стоимость снизилась до $1 тыс., то есть в 2,6 раза. И это не предел, при разворачивании масштабного производства цена будет снижаться. Высокоэффективные лекарства будут доступнее», — заверила она.

«Учитывая, что государство лечит онкологических больных бесплатно, то есть за счет средств налогоплательщиков, естественно, стоит задача в полном объеме обеспечить пациентов современными эффективными лекарствами и производить самим необходимые лекарства», — резюмировала Елена Калиниченко.

belta.by