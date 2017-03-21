Полное импортозамещение в фармакологии не поддерживают 80% врачей

Исследовательская компания MAR CONSULT выяснила отношение врачей[1] в 45 регионах России к идее полной замены импортных лекарств на отечественные.

46% назначаемых врачами наименований препаратов – это препараты отечественного производства, 54% — импортные, из которых более половины (58%) незаменимы чисто технически (отечественного аналога не существует), а если говорить о полноценной замене (аналогичные клинический свойства) – незаменимыми являются 87% наименований импортных препаратов.

Соответственно, к идее полного перехода на импортозамещение лекарственных препаратов восемь из десяти опрошенных относятся отрицательно или крайне отрицательно. Такую позицию врачи объясняют тем, что отечественные аналоги уступают по эффективности — 45%, они токсичны и плохо переносятся — 22%, у некоторых препаратов нет аналогов — 16%, нет технологического обеспечения и производственной базы — 4%, отсутствие конкуренции повлияет на повышение цен — 4%, необходимые исследования не проводятся — 4%.

В пользу импортозамещения (21% докторов) многие высказываются с оговоркой: 35% отмечает, что это возможно при условии повышения качества производства аналогов; четверть опрошенных считает, что это улучшит доступность препаратов, пятая часть считает, что нужно развивать отечественный фармацевтический рынок.

Прогнозируя возможность полного замещения импортных лекарственных препаратов в России через 15-20 лет, только треть врачей считает, что это вполне вероятно. Они объясняют свой прогноз тем, что наука и фарминдустрия развивается, идет работа по созданию препаратов — 31%, на это настроена государственная политика — 15%, необходимо развивать отечественную фармацевтическую промышленность — 11%.

Те, кто не верит в полное импортозамещение в далекой перспективе, полагают, что на внутреннем рынке сильно отстают технологии, слаборазвита фармацевтическая промышленность и низкий научный потенциал — 26%, мало хороших полноценных аналогов — 35%, низкое финансирование и потребуются огромные капиталовложения — 9%.

[1] В опросе приняли участие 204 доктора (кардиологи, онкологи, терапевты) в 45 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Опрос проведен в марте 2017 года.

gmpnews