Делом «Аптечного склада» заинтересовался центральный аппарат ФАС

ООО «Апрель-Кавказ» не вняло предупреждению Ставропольского УФАС о прекращении использования наименование «аптечный склад» и реализации фармацевтической продукции по искусственно заниженным ценам. По прошествии 15 дней с момента получения официального письма от антимонопольного органа ценники в сети дискаунтеров «Аптечный склад» практически не изменились, впрочем, как и вывески на входах. Следующим шагом могло стать заведение дела о нарушении антимонопольного законодательства, однако территориальному органу это сделать не пришлось.

— Центральный аппарат ФАС РФ затребовал у нас материалы по данному делу, потому что оно уже вышло за рамки одного региона, — пояснила начальник Отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства и пресечения недобросовестной конкуренции УФАС по Ставропольскому краю Инна Никитина. – На прошлой неделе мы направили их в Москву. Дальнейшее развитие событий я комментировать не берусь.

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Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»