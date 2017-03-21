Индийская Sun Pharma обвиняется в картельном сговоре в США

Профсоюз работников продовольственных магазинов Нью-Йорка направил в суд штата Пенсильвания иск, в котором обвиняет индийскую фармацевтическую компанию Sun Pharmaceutical и голландскую Mylan в картельном сговоре относительно цены на противоастматический препарат albuterol, сообщает Business Standard.

Ранее этот профсоюз уже обвинил Mylan и швейцарскую Sandoz (дженериковое подразделение Novartis) в ценовом сговоре по препарату для лечения бронхиальной астмы benazepril.

В последнем иске утверждается, что Sun Pharma и Mylan повысили цену на albuterol более чем на 300% в период с октября 2013 г. по апрель 2014 г.

В середине декабря 2016 г. власти 40 американских штатов обвинили шесть дженериковых компаний (Aurobindo Pharma, Heritage, Mylan, Teva, Citron Pharma и Mayne Pharma) в ценовом сговоре в отношении антибиотика doxycycline и противодиабетического средства glyburide.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»