Половина фармкомпаний планирует увеличить численность персонала в 2017 году Потребительский запрос на качество: если дженерик, то какой? » DSM Group: в 2016 году для российских больниц было закуплено лекарств на сумму 221,9 млрд рублей По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для больниц России в 2016 году было закуплено 882,2 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 221,9 млрд рублей. «Если сравнивать данные показатели с объемом закупок в 2015 году, то можно говорить о стагнации на рынке: в то время как стоимостной показатель практически не изменился (в 2015 году государство также потратило на приобретение лекарственных препаратов для ЛПУ 221,9 млрд рублей), объем закупок в упаковках значительно снизился (падение составило 13,6%)», — отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года, – увеличение в структуре закупок лекарств доли генериков. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 4,6% от всех закупаемых лекарственных препаратов. Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объеме закупок отечественные производители, наоборот, увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раза), «Биокад» (в 2,7 раза), «Фармасинтез» (Иркутск) (в 1,7 раза) (приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении). Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез» (Иркутск) и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно. ТОР-10 производителей за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении Рейтинг Изменение рейтинга Фирма-производитель Объем закупок, млн. руб., 2016 г. Доля, 2016 г.,% Прирост 2016/2015, % 1 +1 ABBOTT 10 840,9 4,89 7,9 2 -1 PFIZER 10 781,7 4,86 -6,8 3 +1 F.HOFFMANN-LA ROCHE 7 162,8 3,23 -17,4 4 -1 SANOFI 7 040,8 3,17 -21,2 5 +9 ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК) 6 982,0 3,15 66,0 6 -1 JOHNSON & JOHNSON 6 829,1 3,08 -8,0 7 -1 Merck & Co. Inc 6 479,4 2,92 -2,3 8 +1 NOVARTIS 6 239,0 2,81 8,3 9 +14 БИОКАД 5 962,7 2,69 172,4 10 -3 BAYER 5 569,8 2,51 -8,1 Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата составила 252 рубля (против 217 рублей в 2015 году). Это говорит о значительном изменении структуры закупок в пользу более дорогих препаратов, что видно даже из рейтинга ТОП-10 брендов: одно из максимальных падений демонстрирует «дешевый» Натрия хлорид. Импортные препараты закупались в среднем по 618 рублей (падение -0,4%), отечественные лекарства на порядок дешевле – за 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 32,8% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года). В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 2016 год, как и в прошлые периоды, по стоимостному объему является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования». Рейтинг АТС за 2016 год Рейтинг Изменение рейтинга АТС Объем закупок, млн. руб., 2016 г. Доля, 2016 г.,% Прирост, 2016/2015, % 1 0 [J]: Противомикробные препараты для системного использования 78 704,64 35,47 0,84 2 1 [L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 39 417,15 17,77 14,92 3 -1 [B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 31 950,76 14,40 -8,05 4 0 [N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы 19 507,19 8,79 -2,88 5 0 [A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ 13 467,20 6,07 -10,94 6 0 [V]: Прочие препараты 9 870,33 4,45 1,99 7 0 [C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 6 779,97 3,06 -12,13 8 0 [R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 5 794,38 2,61 -2,84 9 0 [M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 4 531,49 2,04 -2,46 10 0 [G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны 2 934,02 1,32 -7,59 11 0 [H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 2 579,50 1,16 -4,28 12 1 [S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств 2 402,50 1,08 12,32 13 -1 [D]: Препараты для лечения заболеваний кожи 2 050,61 0,92 -10,33 14 0 Без АТС 1 844,66 0,83 50,92 15 0 [P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 42,42 0,02 -10,70 Наиболее успешной группой по показателю темпа прироста объема продаж стала [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+14,9%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальные потери были отмечены у группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (-12,1%). В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 15,6%: за 2016 год было закуплено 297,0 млн упаковок лекарственных средств. Аналитики отмечают, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается снижение объемов закупок. Наибольшее падение было отмечено у группы [S]: «Препараты для лечения заболеваний органов чувств»: — 25,8%. На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 2016 году вырвался бренд «Калетра» (Abbvie), который занял 3,2% рынка. ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении Рейтинг Изменение рейтинга Бренд Объем закупок, млн. руб., 2016 г. Доля, 2016 г.,% Прирост, 2016/2015, % 1 2 КАЛЕТРА 7 011,68 3,16 14,11 2 -1 ПРЕВЕНАР 6 748,78 3,04 -12,46 3 -1 НАТРИЯ ХЛОРИД 6 043,55 2,72 -16,37 4 3 ВАКЦИНА 3 315,07 1,49 46,19 5 -1 ГЕРЦЕПТИН 2 726,79 1,23 -10,69 6 -1 РЕАТАЗ 2 459,65 1,11 -1,55 7 2 ИСЕНТРЕСС 2 398,75 1,08 10,08 8 51 СОВИГРИПП 2 094,89 0,94 250,29 9 2 КУРОСУРФ 1 938,53 0,87 -2,88% 10 37 КЕМЕРУВИР 1 703,89 0,77 150,38 «Лидером 2015 года был бренд «Превенар», который из-за значительного падения объема продаж (-12,5%), опустился на одну строчку вниз. При этом в упаковках наблюдается рост объема продаж на 3,7%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной цены на 15,6%. Доля рынка данного бренда в 2016 году составила 3% в стоимостном выражении. По сравнению с 2015 годом объем затраченных средств в денежном выражении на препарат «Натрия Хлорид» упал на 16,4%, что является самым существенным падением объема закупок среди ТОП-10 препаратов. Максимальный же прирост показал «Совигрипп»: +250,3%, что дало возможность бренду подняться на 51 позицию вверх», — отмечает Сергей Шуляк. ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в натуральном выражении Рейтинг Изменение рейтинга Бренд Объем закупок, млн. упак., 2016 г. Доля, 2016 г.% Прирост, 2016/2015, % 1 0 НАТРИЯ ХЛОРИД 190,17 21,56 -16,43 2 0 ГЛЮКОЗА 39,37 4,46 -16,92 3 0 ЦЕФТРИАКСОН 38,92 4,41 -6,26 4 2 ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 21,61 2,45 6,69 5 0 ЦЕФАЗОЛИН 19,46 2,21 -23,68 6 -2 ЦЕФОТАКСИМ 16,55 1,88 -56,15 7 2 ВАКЦИНА 15,44 1,75 33,84 8 -1 МЕТРОНИДАЗОЛ 15,35 1,74 -15,28 9 New НАТРИЯ ХЛОРИД БРАУН 14,54 1,65 New 10 0 ЦИПРОФЛОКСАЦИН 9,26 1,05 -17,94 Рейтинг брендов по натуральным объемам закупок значительно отличается от ТОП-10 брендов по стоимостным объемам. Здесь, по традиции лидирует бренд «Натрия хлорид», который оставил далеко позади все остальные бренды, заняв более 21% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 38 заводов. «Мосфарм», «Медполимер» и «Гематек» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 4,4%. Максимальный рост принадлежит противомикробному препарату для системного использования «Вакцина»: в 2016 году ЛПУ закупили на 33,8% больше упаковок, чем в прошлом году. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-56%), «Цефазолин» (-24%). «Фармацевтический вестник»