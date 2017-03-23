Кудрин призвал удвоить количество патентов в фармацевтике

Председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин призвал удвоить количество патентов в фармацевтической отрасли и тем самым сделать вклад в развитие технологий в России.

Об этом он заявил в ходе заседания Совета при Президенте России Владимире Путине по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Эта отрасль [здравоохранения. – Vademecum] сегодня в мире и среди других отраслей считается одной из самых инновационных. Объем инвестиций в НИОКРы в области фармации и биотехнологий превосходит в разы любые другие инвестиции в разработки и даже в оборонные исследования. Таким образом, закупка оборудования сюда, как и повышение уровня технологий в этой сфере, по сути, это государственный спрос, который в целом повышает производительность всей экономики», – заявил Кудрин.

По его словам, если в эту отрасль будут вложены даже «относительно небольшие» инвестиции, то к 2024 году объем экспортных услуг в России дополнительно вырастет на $3 млрд. «Она [отрасль здравоохранения. – Vademecum] будет работать на стабилизацию нашего внешнего торгового баланса, менее зависимого от нефти. Этот сектор тоже может дать свой вклад», – отметил Кудрин.

Именно поэтому Кудрин поддержал предложение министра здравоохранения Вероники Скворцовой увеличить финансирование сферы здравоохранения.

«Через повышение качества здоровья населения с точки зрения отдачи в экономике – это, кстати, тоже повышает производительность труда – уменьшается количество больничных, повышается трудоспособность. Кроме того, это создает совершенно новые импульсы инновационным трендам у нас в России. Повторяю, дает и новые возможности», – пояснил Кудрин.

По оценкам маркетингового агентства Frost & Sullivan, до 2025 года мировой фармацевтический рынок, включая сегмент биотехнологий, будет ежегодно расти на 4,6% и достигнет объема в $1,7 трлн. Объем российского фармацевтического рынка к 2020 году тоже увеличится – до 1,4 трлн рублей, прогнозируют аналитики.

Источник: Сайт Президента России

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