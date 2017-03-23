В ЮАР изъяли лекарства для повышения потенции на сумму $1,63 млн

Таможенники Южно-Африканской Республики изъяли препараты для повышения мужской потенции на сумму 20,6 млн южноафриканских рэндов ($1,63 млн), которые транзитом через Йоханнесбург незаконно пытались провезти из Индии в Свазиленд.

Повышающие потенцию препараты в виде 80 тысяч таблеток и 126 тысяч пакетиков с желе были обнаружены в хранилище для транзитных грузов Международного аэропорта им. О.Р. Тамбо в южноафриканском Йоханнесбурге.

Эти препараты ограничены в обращении на территории ЮАР, а на действующие вещества необходимо получить регистрацию. В связи с этим груз был задержан и направлен на медико-санитарную экспертизу. Правоохранительные органы ЮАР пытаются установить получателей и отправителей посылки, сообщает агентство Reuters.

В середине января 2017 года сообщалось об изъятии сотрудниками Внуковской таможни 52 кг лекарств от гепатита на общую сумму 8 млн рублей.

Источник: Reuters

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