Bristol-Myers Squibb заплатит CytomX еще $200 млн

Американская фармкомпания Bristol-Myers Squibb (BMS) и биофармацевтическая компания CytomX Therapeutics сообщили о расширении стратегического партнерства по разработке новых лекарств на основе технологической платформы Probody. Технология Probody позволяет создавать противораковые иммунопрепараты, которые активируются внутри опухоли, не затрагивая здоровые ткани. За совместную разработку еще восьми перспективных препаратов BMS авансом заплатит CytomX Therapeutics $200 млн.

Кроме того, CytomX также будет иметь право на получение до $448 млн в будущем по мере достижения определенных показателей, а общая сумма роялти с продаж может достичь $3,6 млрд.

Соглашение по разработке и коммерциализации препаратов совместно с CytomX было подписано BMS в 2014 году и распространялось на четыре экспериментальных лекарства. Тогда CytomX получила более $1,2 млрд.

Согласно новым договоренностям, CytomX должна дополнить свою платформу Probody восемью новыми перспективными препаратами от BMS. CytomX также предоставит Bristol-Myers Squibb эксклюзивные права на коммерциализацию лекарств, полученных с помощью платформы Probody.

CytomX использует платформу Probody для разработки онкологических иммунопрепаратов на основе антител, которые «включаются» внутри опухоли, не затрагивая здоровые ткани организма.

В январе 2017 года объем продаж иммуноонкологических лекарств в США составил $483 млн.

Bristol-Myers Squibb – американская фармацевтическая компания, работающая в нескольких направлениях: лекарственные средства от онкологических заболеваний, диабета, ВИЧ, СПИДа, гепатитов и пр. Выручка компании в 2015 году составила $16,5 млрд, а чистая прибыль – $1,5 млрд.

CytomX Therapeutics – биофармацевтическая компания, деятельность которой направлена на разработку новых терапевтических антител высокой релевантности в онкологии. В 2015 году выручка от продаж компании составила $7,7 млн, чистый убыток – $35,5 млн.

Источник: Genetic Engineering & Biotechnology News

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