Артур Маратов, ИК «Фридом Финанс»: сильный портфель лекарств биотеха Biogen и лучший момент для покупки акций

Акции американской биотехнологической и фармацевтической компании Biogen Inc. (BIIB, NASDAQ) за неделю подешевели на 5,7%. Аналитики ждут снижения дохода на фоне завершения цикла продаж лекарства-блокбастера от рассеянного склероза. Однако акции BIIB сохраняют позитивный прогноз, и временное снижение их стоимости станет хорошим моментом для долгосрочных инвестиций.

Аналитики понизили рекомендации по акциям BIIB на прошлой неделе, отмечая снижение коммерческих перспектив основного лекарства компании. В настоящее время примерно 45% дохода Biogen приносит препарат Tecfidera от рассеянного склероза. Вторым перспективным направлением является новый препарат Spinraza для лечения спинномозговой мышечной атрофии, от которого ждут пиковых продаж $2,5 млрд в год.

Конкуренты уже создают собственные препараты для лечения рассеянного склероза и в ближайшие годы могут потеснить компанию Biogen на этом рынке. Так, Roche уже начала процесс утверждения препарата Ocrevus. Впрочем, продажи лекарств Biogen для лечения склероза пока продолжают расти и в 2016 г. увеличились на 3%.

Некоторые аналитики считают, что продажи Spinraza растут слишком медленно, поскольку он был одобрен в декабре прошлого года одновременно с аналогичным препаратом от компании Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS, NASDAQ).

На этом фоне аналитик инвестбанка Leerink Partners Джеффри Порджес (Geoffrey Porges) 16 марта понизил рекомендацию по акциям BIIB с «лучше рынка» до «наравне с рынком». В тот же день аналогичное понижение рекомендации провели эксперты Morgan Stanley.

Инвесторы восприняли это как негативный сигнал, однако компания сохраняет позитивный долгосрочный прогноз. В частности, Джеффри Порджес подчеркнул, что понижение рекомендации не является негативным прогнозом, а отражает текущий момент бизнеса Biogen.

Биотехнологические компании действительно подвержены цикличности дохода: продажи блокбастеров неизбежно снижаются по мере морального устаревания препарата или благодаря его эффективности в излечении болезни и, соответственно, уменьшению рынка сбыта. В идеальном случае некоторым компаниям удается выпустить новый блокбастер до исчерпания коммерческого предыдущего. Но, вероятно, Biogen не успеет этого сделать и переживет временный спад выручки.

Тем не менее, у Biogen очень сильный портфель препаратов. Компания специализируется на лечении неврологических, аутоиммунных заболеваний и участвует в разработке и коммерциализации перспективного препарата Rituximab для лечения лимфомы.

Также на финальной стадии испытаний находится потенциально сверхдоходный препарат aducanumab для профилактики симптомов болезни Альцгеймера. В декабре Biogen сообщила об успешном ходе испытаний aducanumab. Тестирование продлится еще два года, и в случае одобрения может принести Biogen значительный доход. Болезнь Альцгеймера до сих пор неизлечима, и потенциальный рынок огромен, так как население планеты стареет.

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