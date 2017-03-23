В России взлетели цены на спиртосодержащие лекарства

Йод, настойки и корвалол подорожали на 5,5–45% в течение одного года

Цены на спиртосодержащие лекарства за год выросли на 5,5–45,5%. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Существенное подорожание также подтверждают в аптечных сетях. Производители медицинского спирта видят причину в распространении системы ЕГАИС на свою продукцию.

Розничные цены на спиртосодержащие препараты в январе-феврале выросли на 5,5–45,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным ЕМИСС, йод, например, подорожал на 21% (с 11 до 13,5 рубля), а настойка пустырника —на 35% (с 13,3 до 17,9 рубля).

Эксперты объяснили, что подняли розничные цены на ряд спиртосодержащих товаров из-за их подорожания в опте. По их словам, рост оптовой стоимости составил до 45,5% за год.

Производители медицинского спирта одной из основных причин такого ценового прироста называют распространение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) на производителей фармацевтической субстанции.

Появились дополнительные издержки. Например, только чтобы оснастить один завод счетчиками ЕГАИС, потребуется 3 млн рублей. Из-за системы ЕГАИС появились проблемы с сертификацией. Теперь после производства и до получения сертификата должно пройти минимум 3–4 недели. На многих заводах из-за этого наблюдается переизбыток спирта на складах. И как следствие — нехватка спиртосодержащих товаров в аптеках, — заявил представитель ЗАО «РФК» Владимир Черный.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

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