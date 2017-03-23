В Беларуси за год зарегистрировано 116 новых отечественных препаратов

В Беларуси в 2016 году зарегистрировано 116 новых отечественных лекарств, сообщила сегодня начальник управления организации производства и перспективного развития Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Татьяна Тумеля в пресс-центре БЕЛТА.

«В 2016 году мы зарегистрировали в стране 116 новых отечественных лекарственных средств. За последние семь лет не было года, чтобы на рынок поступило менее 100 новых лекарственных средств, в 2015 году их было даже 180», — рассказала Татьяна Тумеля.

По информации на 1 марта 2017 года, в Беларуси зарегистрировано 4,5 тыс. лекарственных средств, в том числе 1,6 тыс. отечественного производства.

Объем фармацевтического рынка Беларуси в 2016 году составил $636,8 млн, что на 4% меньше по сравнению с 2015 годом. Доля отечественных лекарственных средств на рынке страны по итогам 2016 года в стоимостном выражении составила 51,9%. По данным Белстата, объем производства лекарственных средств в прошлом году составил Br891,5 млн. Около 70% этого объема обеспечивают государственные фармацевтические предприятия, уточнила Татьяна Тумеля.

belta.by