Отказ ФАС России увеличить втрое цены на «Простенонгель» признан законным

Ранее суды двух инстанций подтвердили законность действий антимонопольного органа и правильность применения установленных требований к регистрации цен ЖНВЛП.

21 марта 2017 года Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ПАО «Фармсинтез» и признал законными решение Арбитражного суда г. Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и отказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в регистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат «Простенонгель» производства «Кевельт» (Эстонская Республика).

Причиной отказа ФАС России в регистрации предельной отпускной цены лекарственного препарата «Простенонгель» послужило представление заявителем на государственную регистрацию предельной отпускной цены, практически втрое превышающей ранее исключенную цену на этот же лекарственный препарат (с 307,82 руб. до 911,74 рублей). Причем заявление на регистрацию новой цены поступило в ФАС России спустя всего 4 месяца после исключения прежней цены.

Заявитель настаивал на том, что трехлетний запрет на регистрацию новой цены при исключении старой должен исчисляться только с момента вступления в силу нормативного акта1, установившего такой запрет, однако все суды такую трактовку законодательства отклонили.

«Законодательство, регулирующее ценообразование на лекарственные препараты, запрещает увеличение цены в течении трех лет с момента отзыва производителем лекарственного препарата ранее зарегистрированной цены. Такой запрет препятствует экономически необоснованному росту цен. Предположение заявителя о том, что трехлетний период, в течение которого невозможно увеличить цену на лекарственный препарат, должен исчисляться после 1 октября 2015 года, является неверным толкованием нормы материального права, поэтому суды трех инстанций поддержали ФАС России в этом споре», – отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярёв.

1 Постановление Правительства РФ от 15.09.2015 № 979 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 865 и об утверждении методики расчета устанавливаемых производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, при их государственной регистрации и перерегистрации» вступило в силу 1 октября 2015 г.

gmpnews