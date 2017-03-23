Российские фармкомпании увеличили экспортную выручку на 60%

Основными импортерами отечественных медпрепаратов остаются Украина и Казахстан

Всего за один год российские компании увеличили доход от экспорта фармацевтической продукции более чем на 60% в рублевом эквиваленте, или на 48% в долларах. По данным Федеральной таможенной службы, в январе 2017 поставки отечественных лекарств за рубеж принесли $42 млн против $25 млн за тот же период годом ранее, при этом физический объем поставок изменился незначительно. Эксперты объясняют это повышением уровня качества российских лекарств.

По данным ФТС, при 4-процентном росте объемов экспорта лекарств выручка увеличилась на 62,8 % (в январе 2016 года — $25 млн, 2017-го — более $42 млн). В январе этого года за рубеж продали 1,7 тыс. т фармацевтических товаров, а годом ранее — 1,6 тыс. т.

Наибольший доход принес экспорт лекарственных средств в упаковках ($23,5 млн); вакцин для людей ($6 млн) и вакцин ветеринарных($2,6 млн).

Больше всего за российские лекарства заплатили на Украине ($12,9 млн) — поставки в эту страну составили 606,1 т. Таким образом, в среднем 1 кг продукции обходился украинцам в $21,4. Это немного в сравнении, например, с Республикой Македония, куда российские лекарства поставляли в среднем по $68,2 тыс. за 1 кг. Так получилось, потому что македонцы приобрели в январе только 0,05 кг препаратов за $3,4 тыс.

На втором месте после Украины по потреблению российской фармацевтической продукции — Казахстан. Экспорт в страну в январе составил 442,2 т на $9,9 млн.

Также значительную выручку принесли поставки в Эквадор: 650 кг на $3,6 млн. Средняя стоимость 1 кг лекарства — одна из самых высоких: $5,5 тыc. Опережают Эквадор по дороговизне закупок только Македония, Финляндия ($19,9 тыс.) и Франция ($10,4 тыс.). По данным ФТС, в 2016 году Россия не экспортировала фармацевтическую продукцию в Эквадор. В январе этого года Эквадор закупил вакцины для людей.

Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Пятаков

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