Препарат от псориаза компании Novartis модифицирует течение заболевания

Препарат швейцарской фармкомпании Novartis для лечения псориаза и псориатического артрита Cosentyx cпособен модифицировать течение болезни, пишет Pharma Times.

Cosentyx является ингибитором IL17-А. Спустя год терапии препаратом в ходе клинических исследований пациенты были разделены на 2 группы: одна продолжила терапию Cosentyx, вторая прекратила лечение до рецидива заболевания. Выяснилось, что у 20% пациентов, прекративших терапию, чистота кожи без какого-либо лечения сохранилась на год, а у 10% — на 2 года. По словам представителей Novartis, пациенты, долгое время страдающие от данного заболевания, более подвержены рецидивам, чем те, у кого псориаз был обнаружен недавно. В связи с этим раннее вмешательство может уменьшить риск рецидива.

Cosentyx одобрен в январе 2015 г. и внесен в список самых перспективных лекарств 2015 г., опубликованный компанией Thomson Reuters.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»