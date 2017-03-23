FDA одобрило препарат Xadago компании Newron Pharmaceuticals

Итальянская фармацевтическая компания Newron Pharmaceuticals заявила о том, что FDA одобрило препарат Xadago в качестве дополнительной терапии болезни Паркинсона, сообщает Reuters. Xadago будет применяться вместе с levodopa.

В Евросоюзе Xadago был одобрен в 2015 г. Партнер Newron Pharmaceuticals – итальянская компания Zambon SpA вывела препарат на рынки нескольких стран, в том числе Германии, Италии и Великобритании.

В 2016 г. FDA отказалось одобрить Xadago.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»