Фармасинтез вошел в ТОП-10 по госпитальным закупкам в России

Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объёме закупок отечественные производители наоборот увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раз), «Биокад» (в 2,7 раз), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,7 раз) (приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).
Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез (Иркутск)» и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно.
|Рейтинг
|Изменение рейтинга
|Фирма-производитель
|Объем закупок, млн. руб., 2016 г.
|Доля, 2016 г.
|Прирост 2016/2015, %
|1
|+1
|ABBOTT
|10 840,9
|4,89%
|7,9
|2
|-1
|PFIZER
|10 781,7
|4,86%
|-6,8
|3
|+1
|F.HOFFMANN-LA ROCHE
|7 162,8
|3,23%
|-17,4
|4
|-1
|SANOFI
|7 040,8
|3,17%
|-21,2
|5
|+9
|ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК)
|6 982,0
|3,15%
|66,0
|6
|-1
|JOHNSON & JOHNSON
|6 829,1
|3,08%
|-8,0
|7
|-1
|Merck & Co. Inc
|6 479,4
|2,92%
|-2,3
|8
|+1
|NOVARTIS
|6 239,0
|2,81%
|8,3
|9
|+14
|БИОКАД
|5 962,7
|2,69%
|172,4
|10
|-3
|BAYER
|5 569,8
|2,51%
|-8,1
По данным DSM Group