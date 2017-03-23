Российские фармкомпании делят рынок Крыма

Считается, что королем госзаказа Крыма, то есть крупнейшим поставщиком лекарственных препаратов на полуостров является симферопольская компания «Фоди».

«Однако на самом деле лидером стала «Р-Фарм»», — сообщил «ФВ» чиновник Минздрава Крыма, пожелавший остаться неназванным. Компания Алексея Репика занимает в Крыму до 20% рынка. «Такая доля контролируется с помощью петербургской компании «Русмедком» и, собственно, «Р-Фарм»— у них примерно равные доли, около 10%, — рассказал источник. — «Русмедком» постепенно наращивает объемы заказов в различных регионах. Очевидно, компания создана для того, чтобы не смущать регуляторов внушительным объемом госзаказов «Р-Фарм»».

Как ранее писал «ФВ», «Р-Фарм» контролирует свыше 12% рынка госзакупок в фармацевтическом секторе России.

По словам чиновника, рынок госзаказов в Крыму будет консолидироваться: «Доля «Р-Фарм», скорее всего, будет расти, и компания увеличит отрыв от конкурентов. Компания берет крупные заказы, тогда как местная «Фоди» готова работать даже с самыми скромными. С одной стороны, это удобно, однако больших объемов такая стратегия не принесет».

При этом, как отмечает аналитик ИК БКC Александр Дмитриев, рынок полуострова еще далеко не насыщен, и у российских компаний здесь большие возможности. До 1 октября 2015 года в Крыму можно было использовать лекарства украинского производства, которые были закуплены ранее. Затем произошел переход на лекарственные препараты, зарегистрированные в Российской Федерации, а госзакупки украинских препаратов были запрещены. После присоединения Крыма к России объем госзакупок начал резко расти и, по итогам 2015 года, составил 5 млрд рублей — это более чем в 2 раза превышает показатели 2014-го. В 2016-м, по предварительным подсчетам, сумма превысила 6 млрд рублей, а в этом году может оказаться существенно больше 10 млрд рублей: УП «Крым-Фармация» разместило на сайте госзакупок три открытых запроса предложений на поставку лекарственных средств общей суммой свыше 12,2 млрд рублей.

Крымские предприятия активно включились в систему закупок. Кроме того, количество медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Республики Крым, постепенно увеличивается в ходе проводимых реформ. Это также способствует росту объемов закупок.

Впрочем, некоторые чиновники считают, что процесс идет еще недостаточно активно, поскольку медицинские специалисты пока не разобрались с тем, что необходимо покупать.

«На данном этапе в Крыму уделяется незаслуженно мало внимания вопросу перехода на лекарственные препараты, зарегистрированные в РФ, поскольку врачи медицинских организаций только-только начали ориентироваться в вопросах ЛЛО», — заявил «ФВ» начальник Управления лекарственного обеспечения, информатизации, охраны труда и гражданской защиты населения крымского Минздрава Георгий Кравец.

Очевидно, когда медицинские работники сориентируются в вопросах ЛЛО, закупки будут идти еще более активно — и это тоже на руку отечественным производителям, которые смогут занять свою нишу на рынке полуострова.

«Фармацевтический вестник»