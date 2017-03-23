Об аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований

Опубликован Административный регламент Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения.
С Приказом Минздрава, а так же всеми прилагаемыми к нему докмуентами, можно ознакомиться на сайте regulation.gov.ru.
Проектом приказа Минздрава России устанавливаются положения, касающиеся порядка предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, а также порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги.
Данным проектом приказа Минздрава России определяются:
- сроки и последовательность выполнения административных процедур, административных действий при предоставлении государственной услуги, включая планирование контрольных мероприятий;
- должностные лица, ответственные за выполнение административных действий;
- перечень и формы документов, используемых в процессе предоставления государственной услуги;
- показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги.
Составной частью регламента является блок – схема, наглядно показывающая последовательность действий при предоставлении государственной услуги.
Проектом приказа Минздрава России детально описаны структура и взаимосвязи административных процедур, выполняемых при предоставлении государственной услуги.
Принятие приказа Минздрава России позволит обеспечить логичную, прозрачную и понятную для исполнителей процедуру исполнения государственной услуги, упорядочить работу структурных подразделений центрального аппарата Минздрава России, определить сроки рассмотрения вопросов и подготовки документов, связанных с исполнением государственной услуги, усилить ответственность должностных лиц Минздрава России за соблюдение сроков и за качество результатов выполнения административных действий.