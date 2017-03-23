Лукашенко призвал ученых создать лекарство от рака

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ученых своей страны «поработать» над созданием лекарства от рака.

«Я бы очень хотел, чтобы наша наука совершила прорыв в лечении людей, и самое главное, чтобы мы наконец-то побороли эту страшную чуму, страшную болезнь, с которой мы не можем справиться. Если бы здесь был прорыв и мы научились лечить раковые опухоли, как обычную болезнь, это было бы счастье. Я бы хотел, чтобы здесь ученые поработали», – заявил Лукашенко во время встречи с работниками предприятий компании «Кроноспан» в Могилеве.

По его словам, белорусские ученые уже немало сделали в этом направлении. Например, он отметил строительство ПЭТ-центра в Белоруссии.

Лукашенко также выразил надежду на то, что белорусским ученным удастся создать «какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа».

На Украине бороться с раковыми заболеваниями решили другим способом. Как сообщил мэр города Глухова Мишель Терещенко, на базе Опытной станции лубяных культур Института сельского хозяйства Северо-Востока (бывший Институт конопли) может открыться первый в стране центр терапии ненаркотической коноплей.

Источник: ИА «Белта»

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