Эксперт: прозрачность работы комиссии по ЖНВЛП вызывает сомнения

Сопредседатель Всероссийского общества пациентов Ян Власов подверг резкой критике механизм принятия решений комиссии по ЖНВЛП. По его мнению, состав комиссии должен быть реформирован.

Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной новейшим достижениям в иммуноонкологии, организованной компанией Bristol-Myers Squibb.

Из 26 членов комиссии по ЖНВЛП 19 представляют органы исполнительной власти, из которых 14 – представители Министерства здравоохранения, отметил Ян Власов и добавил, что «прозрачность работы такой комиссии, мягко говоря, вызывает некоторые сомнения».

«Мы выступили с предложением о реформе состава комиссии – сделать хотя бы 50% из представителей экспертного сообщества, докторов, главных специалистов своих направлений и пациентского сообщества, — сообщил эксперт. — И вторую половину – из представителей исполнительной власти – Минздрав, Минпромторг, ФАС, Минэкономразвития и других. Пока с этой нашей позицией Министерство здравоохранения не согласилось, но мы будем добиваться проведения реформы».

Существующая практика принятия решений по ЖНВЛП «несправедлива и противоречит вопросам, связанным с защитой прав пациентов, по дорогостоящим лекарственным средствам», заключил он.

«Если раньше мы выражали надежду, что инновационные препараты придут к нам в скором времени, то сейчас с точки зрения регуляторных проблем наши надежды на это постепенно тают, – с сожалением отметил Ян Власов. – Мы понимаем, насколько несовершенна система формирования доступности в нашей стране по отношению к инновационным лекарственным средствам».

По словам г-на Власова, «только в ходе совместной работы пациентской общественности и экспертов здравоохранения можно получить результат для пациентов в виде доступного инновационного лекарственного средства».

Механизмы для этого есть, считает эксперт. «У нас есть комиссия по ЖНВЛП, ограничительные перечни, – напомнил он. ­– Вопрос регуляторики формально решен, осталось только вдохнуть в него жизнь».

В пресс-конференции приняли участие известные специалисты в области онкологии, которые отметили высокую эффективность иммуноонкологических препаратов в терапии меланомы кожи, рака легкого и рака почки.

Как отметил руководитель отделения биотерапии опухолей Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ Лев Демидов, появление иммуноонкологических препаратов – серьезный шаг в эволюции лечения злокачественных опухолей: «Прошло только пять лет с момента появления этих лекарств. И мы абсолютно уверены, что в ближайшие годы картина понимания роли иммуноонкологических препаратов существенно изменится, и это происходит уже сейчас».

Комбинирование иммунотерапии с другими видами терапии позволит выйти на новые горизонты в клинической онкологии, считает заведующий отделением клинических биотехнологий РОНЦ им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ Константин Лактионов.

Возможности, которые дают нам эти препараты, привлекательны и с точки зрения того, что побочные эффекты переносятся пациентами лучше, чем например, в случае с таргетной терапии, заключил заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава РФ Борис Алексеев.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»