Teva планирует сократить до 6 тыс. рабочих мест

Крупнейший в мире производитель дженериков – израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. намерена сократить 5–6 тыс. рабочих мест (11% штата) в течение ближайших нескольких лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на израильскую газету Calcalist, которая, в свою очередь, не раскрыла свои источники информации. В газете отмечается, что сокращение 5 тыс. рабочих мест позволит Teva сэкономить 2 млрд долл.

В компании от комментариев отказались.

Компания уже сократила 100 рабочих мест в Израиле и планирует сократить еще несколько сотен в ближайшие недели.

Teva находится в процессе поиска нового исполнительного директора после успешного завершения сделки по приобретению дженерикового бизнеса у ирландской Allergan за 40,5 млрд долл. Эрез Вигодман ушел в отставку в феврале текущего года. Временно исполняющим обязанности исполнительного директора назначен Ицхак Петербург.

По состоянию на конец 2016 г. в компании работали около 57 тыс. сотрудников.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»