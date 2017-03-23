Teva опровергла данные об увольнении 6 тысяч сотрудников

Израильская фармацевтическая компания Teva опровергла сообщение израильских СМИ о том, что компания планирует сократить 5-6 тысяч сотрудников по всему миру в ближайшие несколько лет.

Сегодня, 23 марта, израильское издание Calcalist сообщило, что Teva намерена сократить от 5 до 6 тысяч сотрудников по всему миру в течение нескольких лет в рамках программы оптимизации. По данным издания, фармкомпания уже уволила 100 сотрудников в Израиле.

Однако представитель Teva назвал эту информацию «некорректной» и рассказал о реализации программы по повышению эффективности компании.

«Программа повышения эффективности – часть бизнес-реальности Teva. Программа включает в себя в числе прочего планы по избавлению от убыточных активов и консолидацию, кроме того, мы планируем пока не расширять штат компании, а на места ушедших сотрудников пока не нанимать новых», – сообщил Reuters представитель Teva.

В 2016 году Teva завершила сделку по приобретению Actavis Generics — дженерикового бизнеса Allergan, за которое заплатила $33,75 млрд денежными средствами и около 100 млн акций. Именно с этими тратами и с коррупционным скандалом израильские СМИ связали программу оптимизации, принятую компанией.

Антикоррупционное расследование в отношении Teva в США началось еще в 2012 году, а в декабре 2016 года израильская фармкомпания и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить почти $520 млн властям США, чтобы урегулировать претензии по этому делу. Тогда же российский Минздрав обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность израильской фармкомпании. В феврале 2017 года расследование в отношении Teva из-за подкупа начал отдел по борьбе с мошенничеством и коррупцией полиции Израиля.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd – крупный международный производитель оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более тысячи молекул. Штаб-квартира расположена в Израиле. Продукция компании продается более чем в 80 странах, количество сотрудников Teva составляет 58 тысяч человек. Выручка Teva в 2016 году составила $21,9 млрд.

Источник: Reuters

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