Три поставщика лекарств и медизделий признались в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала поставщиков лекарств и медицинских изделий – ООО «Джодас Экспоим», ООО ФК «Фармакоппола» и ООО «Сатиком» – виновными в картельном сговоре. Компании поддерживали высокие цены на торгах сразу в нескольких регионах.

По данным ФАС, картель действовал более трех лет. Поставщики участвовали в аукционах на поставку лекарств и медизделий в больницы и поликлиники Москвы, Курской, Оренбургской, Тамбовской, Московской, Новосибирской, Кемеровской, Пензенской, Саратовской, Иркутской, Ленинградской областей, Республики Удмуртии и Ставропольского края.

Все три компании сознались в сговоре и таким образом воспользовались программой смягчения ответственности. Первой в антиконкурентном соглашении призналась «Фармакоппола», которую ФАС за это освободила от уплаты штрафа, а «Сатиком» и «Джодас Экспоим» получили минимальные штрафы.

«По результатам рассмотрения административных дел ООО «Сатиком» назначен штраф в сумме 16 162 079 рублей, ООО «Джодас Экспоим» – 20 183 627 рублей. Это минимальные штрафы, предусмотренные законом. Если бы не признание в участии в картеле и прекращение противоправной деятельности, размеры штрафов для участников картеля были бы кратно больше», – сообщил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

ФАС возбудила дело в отношении «Джодас Экспоим», ФК «Фармакоппола» и «Сатикома» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции» в марте 2016 года. В ноябре все три компании признались в заключении антиконкурентного соглашения.

«ФК «Фармакоппола» занимает 62-е место в рейтинге Vademecum «ТОП100 дистрибьюторов бюджетного рынка по итогам 2015 года» с совокупной стоимостью заключенных контрактов в размере 831 млн рублей, «Джодас Экспоим» – 70-е место с объемом контрактов в 762 млн рублей.

Источник: ФАС

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