Производство одноразовых шприцев наладят в Дубне летом 2017 года

Компания «Паскаль Медикал» планирует наладить производство одноразовых шприцев на предприятии в подмосковной Дубне летом текущего года, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Федоров.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг провел встречу с производителями медицинского оборудования и фармацевтических продуктов.

«Это проект производства медицинский изделий в особой экономической зоне «Дубна». Сейчас мы заканчиваем строительство первого корпуса, где будет находится производство одноразовых шприцев. Планируемый срок запуска – конец лета этого года. Потом планируем проектировать и строить дополнительные корпуса – вторая и третья очередь, где будут производится другие виды одноразовых медицинских изделий», — отметил он.

По его словам, ОЭЗ «Дубна» удобна тем, что предлагает готовую инженерную инфраструктуру, резиденты также получают разнообразные налоговые льготы.

«Нас также заинтересовало то, как управляющая компания ОЭЗ помогает инвесторам в решение возникающих проблем. <…> Мы пользуемся только теми льготами, которые предоставляет нам ОЭЗ. Это большой пакет льгот, который нам помогает, поэтому другими льготами мы не пользуемся», — сказал представитель компании.

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