Pfizer изучает возможность производства лекарств на РУП «Белмедпрепараты»

Компания Pfizer изучает возможность производства лекарственных средств на РУП «Белмедпрепараты» для последующей продажи их в странах Европы, сообщила начальник управления инновационного развития предприятия Елена Литвинова на пресс-конференции во вторник в Минске.

«Недавно «Белмедпрепараты» принимали фарминспекцию компании Pfizer на предмет возможности совместного сотрудничества, в котором предприятие будет выступать производственной площадкой для изготовления лекарств и реализации их в европейских государствах», — сообщила Е.Литвинова.

Она уточнила, что речь может идти о производстве ряда препаратов в форме таблеток и капсул с фасовкой их в первичную упаковку в Беларуси.

Е.Литвинова напомнила, что «Белмедпрепараты» стали первопроходцем среди белорусских фармацевтических предприятий, наладивших сотрудничество с транснациональными компаниями: 10 лет назад началось взаимодействие с Novo Nordisk по производству инсулина.

В настоящее время предприятие ведет совместную работу также с рядом других зарубежных компаний, добавила Е.Литвинова.

interfax.by