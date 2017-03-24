Минздрав: 68% амбулаторных больных сами покупают лекарства

В России 68% амбулаторных больных сами обеспечивают себя лекарствами, сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.

«В настоящее время российская модель лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в основном реализуется преимущественно за счет личных средств граждан – это практически 68%. Доля возмещаемого сектора по лекарственным препаратам РФ – это 18,8% в среднем, а по странам Организации экономического сотрудничества и развития – 54,2%. Кроме того, доля возмещаемого сектора по лекарственному обеспечению амбулаторных больных в последние пять лет имела тенденцию к постоянному уменьшению», – сказала Максимкина.

По словам экспертов, по ряду заболеваний пациент не может получить лекарства бесплатно раньше, чем эта болезнь приведет к инвалидности.

В марте 2016 года Министерство здравоохранения РФ начало подготовку проекта закона о лекарственном страховании. Механизм лекарственного страхования предполагает, что пациент, проходящий лечение по полису ОМС, сможет получить назначенные ему препараты бесплатно либо оплатить лишь часть их стоимости.

Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, ведомство разрабатывает несколько вариантов системы лекарственного страхования для российских пациентов. Внедрить эту модель планируется в 2019 году.

Источник: Агентство «Москва»

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