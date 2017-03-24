Дмитрий Медведев: мы продолжим курс на разумное импортозамещение

В 2016 году фармацевтическая и медицинская промышленность России достигли значительных успехов. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая сегодня на коллегии Минпромторга.

«Доля отечественных препаратов по перечню ЖНВЛП составляет порядка 77%. Это серьезное достижение», – отметил Дмитрий Медведев.

При этом эта цифра превышает установленный плановый показатель в 76%. Доля отечественных лекарств в общем объеме закупок по программе «7 нозологий» с 2011 г. выросла до 46% в денежном выражении. Доля лекарств отечественного производства в денежном выражении в конечных ценах в 2016 г. в общем объеме составляет 30%.

«Важно не только удержать результат, но и двигаться дальше. Мы продолжим курс на разумное импортозамещение», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»