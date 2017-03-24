Постановление Правительства РФ №317 от 21.03.2017 г.«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения»

Принят: Март 21, 2017 (№317 от 21.03.2017 г.) Постановление Правительства РФ №317 от 21.03.2017 г.«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» «Фармацевтический вестник»