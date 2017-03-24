Депутаты, эксперты и чиновники предложили изменить законодательство по льготному обеспечению лекарствами

Государству нужно передать лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями на федеральный уровень, разработать и внедрить механизм всеобщего лекарственного страхования, расширить список высокозатратных нозологий за счет орфанных заболеваний, завести для них федеральный реестр, добавить в перечень ЖНВЛП современные лекарственные препараты. Эти и многие другие предложения были озвучены на 23 марта на круглом столе в Госдуме. Большинство из них требуют изменений в действующем законодательстве.

Предложения из регионов заявлены еще более радикальные – отменить монетизацию льгот, увеличить норматив финансирования на одного льготника на 60-100% путем предоставления целевых субсидий бюджетам регионов.

По данным Росздравнадзора на 3 октября 2016 года необеспеченными в стране оставались 3878 рецептов, выписанных льготным категориям граждан, что составляет 0,01% от рецептов, предъявленных в аптечные организации. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный данные по необеспеченным рецептам назвал недостоверными.

«На цели льготного лекарственного обеспечения из бюджетов всех уровней в 2016 году было потрачено 160 млрд рублей. Финансирование из федерального бюджета не соответствует реальной потребности: несмотря на затраты в 2016 году, составившие более 49 млрд рублей, реальная потребность минимум вдвое выше. Приходится тратить средства региональных бюджетов на обеспечение федеральных льготников, — отметил А. Куринный. — Относительно нормально обеспечиваются лекарственными средствами лишь больные сахарным диабетом I типа, онкологическими заболеваниями, ревматоидным артритом, бронхиальной астмой и хронической почечной недостаточностью. Но затраты на их обеспечение лекарствами во много раз превышают утвержденный Госдумой лимит на одного льготника, и остальным группам остаются копейки или ничего».

Дефицит средств на лекарственное обеспечение больных орфанными заболеваниями, по данным Росздравнадзора, в 2016 году составил 30% от потребности.

По мнению парламентария, потенциальный экономический эффект от применения современной медикаментозной терапии обычно превышает все государственные издержки, связанные с льготным лекарственным обеспечением.

В круглом столе, организованном Комитетом ГД по охране здоровья, приняли участие представители Минздрава РФ, региональных министерств здравоохранения, представители министерств, контролирующих органов, Генеральной прокуратуры, Федерального фонда ОМС, лидеры пациентских организаций, профессиональных объединений фармотрасли и аптечных сетей, депутаты Госдумы. Материалы и предложения, озвученные на круглом столе, легли в основу рекомендаций, которые будут направлены Правительству РФ, Минздраву и в другие органы исполнительной власти.

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»