«Поволжье-Фарм» обжаловала запрет на исполнение госконтракта

Первый арбитражный апелляционный суд Владимира оставил в силе решение Арбитражного суда Нижегородской области о запрете исполнения контракта по закупке льготных лекарств на сумму 585 млн рублей, заключенного между региональным Минздравом и ООО «Поволжье-Фарм».

В декабре 2016 года Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обязало региональный Минздрав аннулировать закупку лекарств для льготников на сумму 585 млн рублей. Причиной вмешательства антимонопольной службы послужило нарушение, допущенное при проведении аукциона: в один лот были объединены и закупка лекарств, и услуги по их поставке. Поводом для проверки стала жалоба компании «Протек».

Минздрав Нижегородской области и компания «Поволжье-Фарм» 20 января 2017 года не согласились с решением ФАС и обжаловали его в Арбитражном суде, который встал на сторону антимонопольной службы. Минздрав и «Поволжье-Фарм» подали апелляцию.

«Первый арбитражный апелляционный суд (город Владимир) оставил апелляционные жалобы Министерства здравоохранения Нижегородской области и ООО «Поволжье-Фарм» без удовлетворения, определения Арбитражного суда Нижегородской области – без изменения», – говорится в сообщении ФАС.

Как показывает практика, пересмотр условий аукциона может привести к существенному снижению стоимости контракта. Например, в 2015 году по требованию компаний ЗАО «Р-Фарм» и ЗАО «Ф-Синтез» была проведена проверка аукциона на поставку лекарственного препарата глатирамера ацетат по программе «Семь нозологий», благодаря которой затраты на закупку препарата удалось снизить на 1,8 млрд рублей.

Источник: УФАС по Нижегородской области

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