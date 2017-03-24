Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности

30 марта 2017 года состоится Девятый Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, посвященный поиску новых резервов повышения конкурентоспособности отечественного производства медицинской продукции.

Организатором съезда выступает Союз ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности при поддержке Минпромторга России, Минздрава России, Росздравнадзора, Военно-промышленной комиссии, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты России, Опоры России, Российской академии наук.

На съезде запланированы дискуссии по актуальным вопросам совершенствования нормативно-правового регулирования обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, их продвижению на внутренний и внешние рынки, минимизации зависимости производства от импорта сырья, материалов и комплектующих изделий и технологического оборудования, а также проблемам локализации в Российской Федерации современных видов медицинской продукции, развитию производства медицинской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса; подготовке кадров, улучшению координации работы академической и вузовской науки, лечебных учреждений и промышленных предприятий.

Участники дискуссии: Калинин Ю.Т. – Президент Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, Каграманян И.Н. — первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, Цыб С.А. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, Огородова Л.М. – заместитель министра образования и науки Российской Федерации, Бочкарёв О.И. – заместитель Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Мурашко М.А. – руководитель Росздравнадзора, Стародубов В.И. – вице-президент РАН, Колотилова О.Н. – Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России, Максимкина Е.А. — Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России, Чемерисов М.В. — директор Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России, Дмитриев В.А. – генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей, Черепов В.М. — исполнительный вице- президент РСПП, Курочкин Д.Н. – вице-президент ТПП, Смирнов А.Ю. – генеральный директор Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования, Абрамов Ю.Р. – заместитель генерального директора АНО «Агентство по технологическому развитию», Евстюхин К.Н. – управляющий директор по нефинансовой поддержке АО «Российский экспортный центр», Нижегородцев Т.В. – начальник Управления социальной сферы ФАС России, Сергиенко В.И. – председатель Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, Апазов А.Д. – президент Союза «Национальная фармацевтическая палата», Голант З.М. – председатель правления некоммерческого партнерства (НП) «Медико-фармацевтические проекты. ХХI век», Титова Л.В. – исполнительный директор Союз Профессиональных Фармацевтических Организаций, Родионов П.П. — генеральный директор ООО «ГЕРОФАРМ», Морозов Д. В. – генеральный директор ЗАО «Биокад», Дабагов А.Р. — Президент ЗАО «Медицинские технологии Лтд», «Опора России», Элинсон А.М. – генеральный директор ЗАО «НИПК Электрон», ООО «Деловая Россия», Ожгихин И.В. — президент международной ассоциации производителей медицинской техники, заместитель генерального директора АО «Швабе», и другие представители ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.

Съезд будет проходить 30 марта 2017 г. с 10.00 в Доме ученых Российской Академии Наук по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 16.

Регистрация участников и СМИ: с 8.00-10.00.

Для аккредитации СМИ: Бутюгин Дмитрий, dm196@yandex.ru

Для регистрации участников: Скопинцева Татьяна Дмитриевна 8 (495) 362-28-11 rosmedprom@ncpmail.ru.

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