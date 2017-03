ФАС: развитие ЕИС и аналитических систем поможет бороться с картелями Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности » Томские предприятия будут выпускать напитки и биодобавки для Австралии и Сингапура Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали томские компании «Солагран Сан», «АртЛайф», «ТПК САВА» и австралийская Doctor V Ltd (Сидней). Новый проект обсудили на рабочей встрече в администрации Томской области с участием вице-губернаторов Андрея Кнорра и Андрея Антонова. Предприятия планируют организовать на территории региона производство биодобавок, функциональных и энергетических напитков на основе ингредиентов таежных ягод и древесной хвойной зелени под брендом Doctor V для рынков Сингапура, Австралии и других стран АТР. Томская область ведет целенаправленную работу по созданию условий для развития биотехнологий, глубокой переработки растительного сырья, а также внедрению в «экономику природы» кластерного подхода. «Регион лидирует по объемам природных ресурсов в Сибири, но использует не более десяти процентов от эксплуатационных запасов. В то же время мы почти не продаем за пределы области сырье, а перерабатываем его практически полностью: из дикоросов томские компании производят около тысячу наименований продукции», — отметил Андрей Кнорр. Реализацией совместного проекта займутся ведущие переработчики дикорастущего сырья: «Солагран Сан» — первый в мире производитель в промышленном объеме уникальных ингредиентов из древесной хвойной зелени, «АртЛайф» — российский лидер по производству биологически активных добавок и компания «ТПК САВА», лидирующая в переработке ягод в Томской области и СФО. У компаний уже есть успешный опыт кооперации: «Солагран Сан» и «АртЛайф» совместно выпускают биологически активные добавки PinePure, а также БАДы и кремы «Олеопрен». В сотрудничестве с «ТПК САВА» компания «Солагран Сан» производит функциональные напитки и фитококтейли с добавление клеточного сока пихты. Под брендом «Doctor V» планируется изготавливать серию натуральных энергетиков и биологических активных добавок. «Мы считаем большой удачей, что наши продукты будут производить из дикоросов самого высокого качества», — отметила генеральный директор компании Doctor V Pty Ltd Кристи Кимберли Корделия Холден. Прежде чем выбрать партнеров, австралийская компания провела большое исследование рынка. «Большинство фармацевтических препаратов на рынке не работает, но здесь, в Томской области, мы увидели продукты, у которых есть реальный эффект», — добавил советник, директор по маркетингу компании Doctor V Pty Ltd Джон Джозеф МакГленнон. tomsk.gov