Модернизировать Усолье-Сибирский химфармзавод будут на средства Фонда развития моногородов

Администрация города Усолье-Сибирское Иркутской области готовит заявку на привлечение средств Фонда развития моногородов на модернизацию химико-фармацевтического завода, сообщил на заседании правительства региона 23 марта глава администрации Олег Жилкин.

«В 2016 году между правительством Иркутской области и Фондом развития моногородов подписано соглащение, которое предусматривает обязательства по разработке мероприятий по формированию условий для создания новых рабочих мест. Основным мероприятием является привлечение средств фонда на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации нового инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по модернизации производства. Сейчас продолжается подготовка заявки, непосредственное строительство объектов инфраструктуры начнётся в 2017 году», — пояснил Жилкин.

Усолье-Сибирский химико-фармацевтический заводначал свою работу с производства анальгина в 1970 году. К началу 90-х объёмы выпускаемой продукции исчислялись тысячами тонн при номенклатуре в 50 наименований. Сейчас химфармзавод выпускает субстанции лекарственных средств, относящиеся к группе сильнодействующих и психотропных, как многотоннажным, так и малотоннажным объёмом, с использованием сложных химических многостадийных процессов. Завод не один раз находился на грани банкротства, менял собственников, полностью прекращал выпуск готовых лекарств. В феврале 2017 года судебные приставы арестовали имущество завода за долг по налоговым отчислениям в 29 миллионов рублей.

В январе 2016 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов подписали генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию Усолья-Сибирского, по которому в моногород предполагается привлечь более 18 миллиардов рублей.

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