Медведев остался доволен успехами российской фармпромышленности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обеспечить развитие отечественного производства дженериков и инновационных препаратов, однако в целом остался доволен успехами российской фармацевтической и медицинской промышленности, а также ростом рынка лекарств.

Об этом он сообщил на заседании коллегии Минпромторга.

«В перечне жизненно необходимых лекарственных препаратов доля российских лекарств продолжает увеличиваться, в настоящее время она достигла почти 77%», – заявил Медведев, назвав этот показатель «весьма серьезным достижением последних лет».

По словам премьер-министра, для России «важно обеспечить развитие собственного производства как дженериков, так и современных инновационных препаратов».

В середине декабря Медведев приводил данные, согласно которым отечественные производители удовлетворяют 65–70% внутреннего спроса на лекарства в целом и 77% спроса на важнейшие и жизненно необходимые препараты (ЖНВЛП).

По его словам, обеспечение качества и доступности лекарств, в том числе для малообеспеченных пациентов, является одной из главных задач правительства.

Источник: ТАСС

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