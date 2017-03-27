«Магнит» начнет открывать собственные аптеки через месяц

Один из крупнейших ритейлеров России – «Магнит» – приступил к созданию собственной аптечной сети. Компания готовит открытие нескольких аптек в Краснодаре – первая точка должна начать работать через месяц.

На рекрутинговом сайте hh.ru размещено сразу несколько сообщений о поиске сотрудников для аптек «Магнита» в Краснодаре, родном городе розничной сети, где расположен ее центральный офис. В отделе персонала «Магнита», куда корреспондент Vademecum обратился в качестве потенциального сотрудника, рекрутер рассказала, что сейчас готовится открытие четырех аптек, они должны заработать примерно через месяц.

Как рассказали менеджеры фармкомпаний, над аптечным проектом «Магнита» работает, в частности, Виктор Павленко – раньше он возглавлял ООО «Ригла-Краснодар», позже работал менеджером в тульской сети «Твой доктор» (сейчас объединена с «Фармакопейкой»), отвечал за продажи в Краснодарском крае. Павленко подтвердил, что участвует в аптечном проекте «Магнита», но остальные вопросы переадресовал пресс-службе.

Финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан и пресс-служба ритейлера не смогли оперативно ответить на запрос Vademecum.

По словам менеджеров крупнейших фармкомпаний, к активной проработке деталей аптечного проекта «Магнит» приступил в начале 2017 года. По их данным, рабочую группу возглавил Сергей Гончаров, раньше отвечавший за развитие сети «Магнит Косметик». Обсуждается запуск нескольких тысяч аптек в магазинах сети «Магнит», утверждает один из собеседников.

Как раньше рассказывали Vademecum участники рынка, проект аптечной сети при магазинах «Магнита» около года назад презентовал бывший гендиректор «А5» Андрей Гусев, однако тогда эта идея владельцев «Магнита» не увлекла. Сейчас Гусев возглавляет аптечную сеть «Мега Фарм», которая получила приоритетное право размещать свои аптеки в прикассовой зоне магазинов Х5 Retail Group, другого лидера розничного рынка России.

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