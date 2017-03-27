Петербургская фармфабрика подала заявление о банкротстве

Галина Рагимова – основной владелец ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», работающего под брендом «ГаленоФарм», подала в суд заявление о банкротстве компании, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение заявления до 13 апреля 2017 года. К этому срок Рагимова должна предоставить ряд необходимых для рассмотрения заявления документов.

В августе 2016 года Рагимова подала также иск о банкротстве другого юридического лица – ООО «Научно-исследовательский центр целевой доставки лекарств», который был в полной мере удовлетворен. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, компания с 2016 года судилась с ЗАО «Альянс-Лизинг» из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам аренды. Рагимовой принадлежат 50% компании, другие 50% – Тамерлану Балаеву, генеральному директору «ГаленоФарм».

В 2015 году Тамерлан Балаев сообщил о финансовых трудностях «ГаленоФарм», с которыми компании пришлось столкнуться в связи с кризисом. «Кризис на нас сказался плохо, мы попали в непростую ситуацию. Перед тем как начался кризис, мы приступили к серьезной реконструкции, диверсификации продуктового портфеля. Компания закупила импортное оборудование и стала платить за лизинг в валюте», – рассказал тогда Балаев.

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» основано в 1935 году, в 1994 году предприятие было приватизировано. В производственном портфеле компании более ста наименований лекарственных препаратов и косметической продукции. Стратегическое направление «ГаленоФарм» – выпуск лекарственных препаратов для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Галине Рагимовой, по данным системы СПАРК-Интерфакс, принадлежит 79,34% акций ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга». Выручка компании в 2015 году составила 201,9 млн рублей, чистая прибыль – 3 млн рублей.

Источник: База решений арбитражных судов

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