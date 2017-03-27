Россия ежегодно тратит 350 млрд рублей на импортное медоборудование

Россия ежегодно тратит около 300–350 млрд рублей на импорт медицинского оборудования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на итоговом заседании коллегии Минпромторга РФ. В связи с этим Рогозин призвал правительство и Минпроторг оказать максимальную поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые могут начать производство аналогов медицинского оборудования, закупаемого за рубежом.

«Парадокс остается парадоксом. Примерно 300–350 млрд рублей ежегодно мы выводим из страны, закупаем медицинское оборудование, всевозможные МРТ, КТ, рентгены, включая медицинский инструмент. Ну, сердце кровью обливается.Слушайте, зная точно сегодня вооруженность наших предприятий, зная точно, что они сегодня делают для военки, мы что, это сами сделать не сможем? Более того, уже делают отдельные предприятия», – сказал Рогозин.

По словам Рогозина, предприятия ОПК привыкли работать в условиях гособоронзаказа, «у них нет навыков, как выйти и драться на гражданском рынке».

«Здесь крайне важно оказывать со стороны государства, правительства, министерства максимальную поддержку этим предприятиям, которые могут все это произвести. И эти деньги – 350 млрд рублей – на улице не валяются, их надо в стране оставить», – отметил вице-премьер.

Правительство может реализовать различные меры поддержки производителей отечественного медоборудования (по аналогии с производителями лекарств и медицинских изделий). В отношении медизделий, в частности, в конце 2016 года был расширен перечень «Третий лишний», предоставляющий преференции при госзакупках отечественным производителям.

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