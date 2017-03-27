Объем фармрынка РФ в 2016 г вырос на 7,8%, до 1,2 трлн руб

Объем российского фармрынка в конечных ценах в 2016 году увеличился на 7,84% по сравнению с 2015 годом, до 1,21 триллиона рублей, говорится в материалах Минпромторга к коллегии ведомства.

Объем производства лекарств в ценах производителя вырос в прошлом году на 23,75%, до 285,87 миллиарда рублей. Доля лекарств отечественного производства в денежном выражении в конечных ценах в 2016 году составила 30% от общего рынка (в 2015 году — 27,2%). В натуральном выражении доля российских препаратов составила 58% (5,7 миллиарда упаковок).

Доля отечественных препаратов в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) составила 76,8%. Российские лекарства заняли долю в госзакупках в 30% в денежном выражении, а также 69% — в натуральном.

Объем российского экспорта продукции фармацевтической промышленности в 2016 году вырос на 2% по сравнению с 2015 годом, до 540 миллионов долларов. Объем импорта этой продукции за аналогичный период вырос на 3,4%, до 9,1 миллиарда долларов.

Объем российского рынка медизделий в конечных ценах в 2016 году вырос на 10% по сравнению с 2015 годом, до 245,5 миллиарда рублей. Объем производства в конечных ценах за этот же период вырос на 15,5%, до 52,8 миллиарда рублей. Доля отечественных медизделий в денежном выражении составила 20,2% от общего рынка в 2016 году (18,8% — в 2015 году). Объем экспорта российских медизделий вырос на 4% в прошлом году, до 75,36 миллиона долларов. Объем импорта вырос на 3,5%, до 2,87 миллиарда долларов.

Минпромторг прогнозирует рост производства лекарств в РФ в 2017 году на 20% в натуральном выражении по сравнению 2016 годом, а также на 8% — в денежном. Согласно базовому прогнозу, рост производства медизделий в натуральном выражении составит 17,2%, а в денежном — порядка 4%.

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