Евросоюз одобрил первый биосимиляр препарата Humira компании Amgen

Еврокомиссия одобрила биосимиляр препарата Humira (adalimumab), разработанный американской биотехнологической компанией Amgen, пишет Pharma Times. Оригинальный препарат производит американская фармацевтическая компания AbbVie.

Amgevita был одобрен по тем же показаниям, что и оригинальный препарат, в том числе для лечения умеренной или тяжелой формы ревматоидного артрита, псориатического артрита и умеренной или тяжелой формы болезни Крона.

Еврокомиссия одобрила Amgevita после того, как научные консультанты заявили о том, что биосимиляр практически эквивалентен оригиналу по эффективности и безопасности.

В прошлом году объем продаж Humira составил около 16 млрд долл.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»