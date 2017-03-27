Минпромторг предлагает расширить возможности для получения субсидий при разработке инновационных лекарств

Минпромторг разработал поправки в постановление Правительства РФ №1503 от 30.12.2015 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов».

Проектом постановления вносятся изменения в условия предоставления субсидий, в том числе в части расширения субсидирования проектов по проведению доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов, при наличии в госреестре сведений о зарегистрированных лекарственных препаратах с идентичным международным непатентованным наименованием (или при его отсутствии с соответствующим химическим или группировочным наименованием), идентичной лекарственной формой и показаниям к применению.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 7 апреля 2017 г.

«Фармацевтический вестник»