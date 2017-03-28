Уникальное лекарство от рака вскоре может быть испытано в России

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН в ближайшее время рассчитывают получить разрешение Минздрава РФ на клинические испытания разработанного ими уникального лекарства от рака на основе белка грудного молока (лактаптин). Об этом сообщил ТАСС замдиректора института Владимир Рихтер.

«Мы заканчиваем регистрацию субстанции на это лекарственное средство. Документы лежат в Минздраве, мы получили первый отзыв на получение разрешения на клинические испытания. Сформулированы замечания, которые мы должны устранить в ближайшее время. Параллельно ведем работу по поиску инвесторов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ученые готовы начать испытания препарата на людях сразу после получения разрешения Минздрава и необходимого финансирования. На проведение первой стадии испытаний на людях потребуется около €240 тыс., добавил Рихтер.

Ученый уточнил, что инвестором может стать один из крупнейших игроков фармацевтического рынка России. При этом замдиректора добавил, что на сотрудничество с научными институтами, все патенты которых находятся в федеральной собственности, частные компании идут неохотно.

gmpnews