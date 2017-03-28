33 млн рублей потратят на разработку аналога Тамифлю

Отечественное лекарственное средство будет аналогом швейцарского препарата Тамифлю, который пока не имеет столь же эффективных конкурентов.

Принципиально важно для биологической и экономической безопасности Российской Федерации иметь налаженный синтез субстанции потенциально патентоспособного ингибитора нейраминидазы (действующее вещество Тамифлю), — считают в министерстве.

Разрабатываемое лекарственное средство должно быть создано на основе новой соли осельтамивира (такая соль составляет основу Тамифлю), в форме таблеток или капсул.

До 2019 года на реализацию проекта потребуется 33 млн рублей (20 млн — на 2017 год, 11 млн — на 2018-й и 2 млн — на 2019 год). При этом по правилам на исследования должны быть привлечены внебюджетные средства (не менее 25%).

Препарат разработают в рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» («Фарма-2020»), утвержденной правительством в 2011 году. Минобрнауки ищет исполнителя для проведения клинических испытаний.

В рамках реализации программы «Фарм-2020» осуществляется разработка технологий и организация производства ряда жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств химического и биологического происхождения. На текущий момент завершены 25 государственных контрактов, в том числе разрабатываются три оригинальных лекарственных средства, шесть биоаналогов, 15 дженериков, а также разработаны технологии химического и биотехнологического синтеза широкого спектра активных фармацевтических субстанций, — рассказал генеральный директор группы компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

ИСТОЧНИК:ИЗВЕСТИЯ

gmpnews