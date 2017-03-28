Компания BIOCAD выступила против отмены правила «третий лишний»

Комментарий Дмитрия Морозова, генерального директора биотехнологической компании BIOCAD:

Не так давно представители ФАС выступили с предложением отметить действующее правило «третий лишний» и допустить иностранные компании к торгам. Следует заметить, что данное предположение недальновидно и противоречит государственной политике импортозамещения. Сегодня в рамках расширенного заседания итоговой коллегии Минпромторга России Денис Мантуров и Дмитрий Медведев обсудили, в том числе, и планы Министерства на 2017 год. Как следует из ежегодного доклада о целях и задачах, трехступенчатая система государственных закупок находится среди главных приоритетов поддержки Российской фармацевтической промышленности.

Правило «третий лишний» уже показало свою эффективность в минувшем году, что подтверждают данные статистики, которую обнародовали представители антимонопольной службы.

Проект постановления о внедрении «трехступенчатой системы» способствует оправданному стимулированию локализации полного цикла, что соответствует целям «Фарма 2020». Понятно, что лоббисты отмены правила руководствуются отдельными, иногда еще встречающимися фактами завышения цен на лекарства. Хотя полный анализ ситуации показывает, что государственные закупки неизменно показывают тренд снижения средних цен по стране. И для того, чтобы очистить рынок от недобросовестных игроков, попытки задушить этот рынок, не предоставив никаких преференций отечественным производителям, кажутся избыточными.

Для того, чтобы на отечественном рынке появилось доступные, современные, а значит конкурентоспособные, лекарственные препараты, требуется инвестировать и время, и знания, и деньги. Тогда на рынке и доступные препараты и компании, которые платят в налоги, и образуют костяк экономической системы страны.

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