Недвижимость Омской фармацевтической фабрики оценена в 36 млн рублей

В рамках банкротства областного государственного унитарного предприятия (ОГУП) «Омская фармацевтическая фабрика» независимым оценщиком проведена оценка рыночной стоимости объектов невидимости компании.

Так, трехэтажное здание Омской фармацевтической фабрики (2,4 тыс. кв. м.) оценено в 23,4 млн руб., общая стоимость склада, гаража, здания проходной составляет 12,6 млн руб. Компания была признана банкротом в октябре 2016 года. Тогда же кредиторами компании было принято решение о продолжении хозяйственной деятельности ОГУП в период конкурсного производства.

На сайте областного правительства указано, что ОГУП занимается выпуском продукции медицинского назначения и реализует ее через розничную сеть аптек города, области. Основным видом выпускаемой продукции являются растворы .

Оксана Павлова

kommersant