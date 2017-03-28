«РСТ-Инвент», портфельная компания РОСНАНО, представила RFID-метку нового поколения TwinTag Trio

Наиболее распространенные RFID-метки, как и многие штрих-коды, представляют собой самоклеящиеся этикетки. Но если на штрих-коде информация хранится в графическом виде, то на метку данные заносятся и считываются при помощи радиоволн. RFID-метка представляет собой миниатюрное запоминающее устройство. Она состоит из микрочипа, который хранит информацию, и антенны, с помощью которой метка эти данные передает и получает. Иногда RFID-метка имеет собственный источник питания (такие метки называют активными), но большинство меток его лишены (эти метки называют пассивными).

Сфера применения RFID постоянно расширяется. Технология востребована в тех отраслях, где нужен контроль перемещения объектов в реальном времени, защита продукции от подделок и контрафакта, интеллектуальные решения автоматизации, способность работать в жестких условиях эксплуатации, безошибочность, скорость и надежность. Ежедневно появляются сообщения о новых способах применения технологии.

TwinTag Trio — это первая в мире RFID-метка, совместимая с любым из трех чипов крупнейших мировых производителей.

Это позволяет варьировать технические характеристики RFID-меток и использовать их в различных отраслях: ювелирной, алкогольной, фармацевтике, фэшн, не говоря уже о ставшей классикой автоматизации производственных процессов. Решение об установке того или иного чипа на RFID-метку принимается в зависимости от потребности заказчика, объектов маркировки и условий их регистрации.

Специалисты «РСТ-Инвент» усовершенствовали антенну метки, обеспечив совместимость с чипами семейства Higgs компании Alien Technology. Теперь на метку могут устанавливаться чипы трех ведущих мировых производителей: NXP, Impinj и Alien. Помимо существенного сокращения времени на переналадку производственных линий при переходе на новые заказы, применяемый подход позволяет компании «РСТ-Инвент» оперативно и гибко адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям потребителей ее продукции.

Одним из первых направлений, где будут использоваться новые метки, являются контрольные идентификационные знаки (КиЗ), выпускаемые Гознаком для маркировки меховых изделий в соответствии с нормативами, принятыми при создании Единой системы маркировки товаров в ЕАЭС. Эта система подразумевает маркировку каждой единицы объекта учета (в данном случае, меховое изделие) с конвертированной в него RFID-меткой.

«Одним из первых интерес к метке TwinTag Trio с чипом Higgs проявил Гознак. И наши инженеры, конечно же, учли пожелания уважаемого клиента при разработке. TwinTag Trio с чипом Higgs удовлетворяет всем техническим требованиям, предъявляемым к RFID-меткам, интегрируемым в контрольные идентификационные знаки (КиЗ). После успешных тестов и испытаний, первая промышленная партия новой RFID-метки была отгружена заказчику. При этом спектр применений TwinTag Trio не ограничивается меховой тематикой», — отметил руководитель по работе с ключевыми клиентами «РСТ-Инвент» Илья Мельник.

rusnano.com