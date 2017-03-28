ТПП России и Итало-российская торговая палата приняли участие в открытии нового производства итальянской компании в Калужской области

27 марта компания «LAMINA M S.p.A», член Итало-российской торговой палаты, открыла новое производственное предприятие в Индустриальном парке «Ворсино», на границе Калужской и Московской областей. Несмотря на санкции и сложную экономическую ситуацию, итальянская компания расширяет сотрудничество с Россией.

На торжественной церемонии открытия присутствовали губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, президент ИРТП Розарио Алессандрелло, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, президент группы компаний System Франко Стефани, генеральный директор ООО «Систем Руссия» Лоренцо Каттини, исполнительный директор компании «LAMINA M S.p.A» Альберто Сельми.

В ходе визита в Калужскую область вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин посетил ООО «Сфера-Фарм», также расположенное в индустриальном парке «Ворсино». В ноябре 2015 года на Экспертом совете Фонда развития промышленности при содействии Калужской ТПП и поддержке ТПП России предприятию был одобрен займ в 300 млн рублей для строительства завода по производству инфузиозных растворов и парентерального питания согласно требованиям GMP. В рамках проекта запланировано создание лаборатории, которая, помимо производственных анализов и тестов, будет заниматься разработкой новых формул растворов.

Дмитрий Курочкин вместе с техническим директором предприятия Андреем Коцарем ознакомился с производственной и лабораторной зонами, обсуждены текущие вопросы реализации проекта. Открытие завода запланировано на 2-3-й квартал текущего года.

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